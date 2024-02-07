Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in sol dizindeki yan menisküsünden başarılı bir prosedür geçirdiği ve yaklaşık dört hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.



76ers ekibinin, Embiid'in bu sezon içinde parkelere dönebileceğine dair umudunu koruduğu belirtildi.



Bu sezon 34 maçta 35,3 sayı, 11,3 ribaund, 5,7 asist ve 1,7 blok ortalamaları yakalamış olan Embiid, ESPN'in Aralık ayındaki MVP anketinde açık ara lider konumuna yükselmiş olsa da, artık bu sezon dönse bile oylamaya hak kazanacak kadar yeterli sayıda maçta oynayamayacak.



