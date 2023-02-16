Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, bu haftaki All-Star maçında oynayacağından emin olmadığını söyledi.



Sağlıklı olmadığını belirten Embiid, Pazar günkü All-Star maçında forma giyip giymeyeceğinden emin olmadığını şu ifadelerle dile getirdi:



"Emin değilim. Sağlıklı değilim. Son üç hafta ya da bir aydır sağlıklı değildim. All-Star arasına maç falan kaçırmadan girmeye çalışıyordum. Lakin artık doktorun tavsiyesine uymam gerektiği bir noktaya geldim."



"Bir süre önce kendisi bana iki hafta oynamamam gerektiğini söylemişti, bu yüzden önümüzdeki birkaç günün nasıl geçeceğini göreceğiz ve oradan duruma bakacağız. Bir süredir ayağımdaki bu problemle uğraşıyorum."



Embiid geçtiğimiz günlerde kariyerinde 10 bin sayıya ulaşarak, 76ers tarihinde bunu en hızlı başaran oyuncu Allen Iverson'ı geride bırakmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ