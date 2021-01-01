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Embiid: "Alan savunması neden yapılıyor, anlamıyorum"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, rakip takımların alan savunması yapmalarının sebebini "anlamadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, rakip takımların alan savunması yapmalarının sebebini "anlamadığını" söyledi.

Embiid kariyeri boyunca basketbol sahasında birçok farklı taktik görmüş olsa da, rakiplerin alan savunması yapmalarını halen anlayamadığını açıkladı:

"NBA takımlarının alan savunması oynamasını hala anlamıyorum. Cidden. Bunun her zaman bir kolej olayı olduğunu düşünmüşümdür. Ama her şeyden önce, bu sizi savunamadıklarını gösterir. Aslında yalnızca boşlukları bulmanız gerektiğinden ötürü, alan savunmasına saldırmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum.

Eğer alan savunması yapıyorlarsa, orta alan boşta oluyor ve sizin de o bölgeden şut sokmanız gerekiyor."

27 yaşındaki Embiid, kariyerinin altıncı sezonunda ve maç başına %44 şut isabeti ile 24.2 sayı, 10.8 ribaund ve 1.4 blok ortalamalarıyla oynuyor.


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