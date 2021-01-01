Embiid, 76ers taraftarlarına: "Ben, hala bizim kardeşimiz!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, 76ers taraftarlarına Ben Simmons hakkında olumlu bir mesaj gönderdi.



Simmons ve 76ers arasındaki tüm drama nedeniyle, Avustralyalı oyuncu ile Embiid arasındaki ortaklığın bozulduğuna dair birçok haber çıkmıştı.



Tüm bu spekülasyonlara rağmen, Embiid geçtiğimiz gece Brooklyn Nets'e karşı oynadıkları maç öncesi, 76ers taraftarlarına takdirlerini dile getirirken, Simmons' için "hala kardeşimiz" ifadesini kullandı:



"Takım arkadaşlarım, organizasyon ve kendim adına, tüm bu yıllar boyunca verdiğiniz destek için size teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz, son birkaç ayda birçok şey oldu ve bizlerle beraber takım arkadaşımız Ben'i desteklemeye devam edebileceğiniz için çok mutluyum, çünkü o hala bizim kardeşimiz."



