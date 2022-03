Embiid: "76ers'ta bugüne dek çok şey atlattım..."

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, 76ers ile kariyerinde "çok şey atlattığını" söyledi.



Embiid, şu anda takımın kültürünü temsil edip etmediği sorulduğunda, 2014'te takıma geldiğinden beri yaşadığı bazı tecrübeleri paylaştı ve eski genel menajer Jerry Colangelo'nun gönderilmesiyle ilgili hikayeye de atıfta bulundu:



"Çok şey atlattım. İster GM'lerin sahte hesaplar kullanması olsun, oyuncuları hakkında saçma sapan konuşmaları olsun. Her zaman kariyerimde tek bir tane koçum olacağını düşümüştüm. Tabii ki öyle olmadı.



Çok fazla farklı oyuncu gördüm. İlk iki veya üç yılımda, muhtemelen bir yılda 80'den fazla oyuncumuz olduğunu hatırlarım. Bir sürü adam geliyordu veya takımdan kesiliyordu. Bu şekilde bir kültürü devam ettirmek zordur.



Her şey benimle alakalı diyemem. Tabii ki, en uzun süredir burada olan benim ve son takas günlerinde gönderilmediğim için de şanslıyım. Ama her şey benimle ilgili değil. Perde arkasında ister personel, ister arenadaki adamlar olsun, birçok harika insan çalışıyor."



76ers ve eski genel menajeri Jerry Colangelo, 2018'de Colangelo'nun eşi Barbara'nın oyunculara (Embiid dahil) ve birçok kişiye eleştiri yağdıran ve hassas bilgileri ifşa eden çok sayıda sahte Twitter hesabını işlettiği ortaya çıkması sonrası yolları ayırmışlardı. Colangelo ise, bu hesaplarıyla ilgili alakasını yalanlamıştı.



Embiid, son sekiz yılda üç basketbol operasyonları başkanı (Sam Hinkie, Colangelo ve Daryl Morey), iki başantrenör (Brett Brown, Doc Rivers) ve birçok farklı takım arkadaşı görmüştü. Sixers yıldızı ayrıca, sağ ayağındaki sakatlık sebebiyle kariyerinin ilk iki yılında forma giyememişti.