Philadelphia 76ers, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in sol dizindeki sakatlığı kontrol altına almak adına ekibin sezon öncesi son üç hazırlık maçında oynamayacağını duyurdu.



The Philadelphia Inquirer'dan Gina Mizell, Embiid'in 76ers antrenmanlarında beşe beş maçlara henüz katılmadığını, ancak "iyi bir ilerleme kaydettiğini ve 2024-25 sezonu için sağlığını en iyi şekilde desteklemek adına tasarlanmış bireysel bir tedavi planına katılmaya devam edeceğini" bildirdi.



76ers yıldızı, sol dizinde menisküs sakatlığı geçirdikten sonra bu yıl Şubat ve Mart aylarının tamamını -toplam 29 maçı- kaçırmıştı. Embiid sorunu gidermek için ameliyat geçirmiş olsa da, takım prosedürün ayrıntılarını veya menisküsünde meydana gelen hasarın boyutunu belirtmemişti.



76ers'ın New York Knicks'e karşı ilk tur playoff serisine zamanında geri dönen Embiid, 33 sayı, 10.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakalamasına rağmen, takım altı maçta elenmişti.



