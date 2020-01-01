Embiid, 0-4 sonrası: "Yine de kariyerimi burada bitirmek istiyorum"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, Boston Celtics'in playoffların ilk turunda kendilerini 4-0 ile süpürmesi sonrası, takımdaki geleceği hakkında konuştu.



Embiid hala Sixers'ın sorunlarını çözebileceğine inandığını ve kariyerini Philadelphia'da sonlandırmak istediğini söyledi.



Takımdaki geleceği sorulduğunda, Sixers yıldızı şu yanıtı verdi:



"Her zaman kariyerimi burada bitirmek istediğimi söylüyorum. Eğer böyle olursa, güzel. Olmazsa, devam edip önüme bakarım. Ama şu anda buradayım ve hala şampiyonluğu Philly'ye geri getirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımda pek çok harika yeteneğimiz var."



Embiid, Sixers'ın bu yılki playofflarda oynadığı dört maçta dominant oynasa da, Boston'a karşı serinin çoğunda %40 civarlarında şut atan takım arkadaşlarından çok az yardım aldı.



Joel, playoffların dört maçında 30.0 sayı, 12.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarla oynadı.



