Embiid, 0-3 geriye düştükten sonra: "Süpürülmek istemiyorum!"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, 76ers'ın Boston Celtics'e 102-94 mağlup olmasına yol açan maç sonundaki top kaybının sorumluluğunu üstlendi.



Sixers seride 3-0 geriye düşmüş durumda ve Embiid, Sixers'ın maçın bitimine iki dakikadan az süre kala Marcus Smart'a karşı yaptığı top kaybı ile ilgili şunları söyledi:



"İkili sıkıştırmalar üzerinden pas verme konusunda daha iyi olduğumu sanıyordum ve bu oldu. Topu kaybettim. Bu büyük bir hataydı. Bu benim hatam. Böyle şeyler olur ve önünüze bakarsınız."



Top kaybı, öbür tarafta Jaylen Brown'ın üçlüğüyle sonuçlanmıştı.



Koç Brett Brown, Embiid'in top kaybına rağmen ikili sıkıştırmalar sırasında karar alma sürecinde ilerleme kaydettiğini açıkladı:



"Kritik anlarda, oyunun sonunda onun aleyhine olan anlarda, muazzam bir ilerleme kaydettiğini hissediyorum. Bu iki pozisyonu tekrar izledim. Tekrar oynama şansımız olsaydı, pas verilebilecek başka hedefler olduğu da görülüyordu. Savunmayı yanlış okuduk ve bu da bize maça maloldu."



"SÜPÜRÜLMEK İSTEMİYORUM"



Embiid, seride mücadeleye devam edeceğini sözlerine ekledi:



"Süpürülmek istemiyorum. Bunu özgeçmişimde istemiyorum, bu yüzden dediğim gibi çok sıkı oynuyorum ve sahaya gelip yapabileceğim her şeyi yapacağım bir maç kazandığımızdan ve her şeyi sırasıyla değerlendireceğimden emin olmak istiyorum."



