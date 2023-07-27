Geçtiğimiz sezonu Southampton'da geçiren Mohamed Elyounoussi'nin yeni takımı belli oldu.



Norveçli yıldız kanat oyuncusu Danimarka ekiplerinde Kopenhag'a transfer oldu.



BONSERVİSİ ELİNDEYDİ



Kopenhag sitesinden yaptığı açıklamada Mohamed Elyounoussi'yle 2027'ye kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Southampton ile sözleşmesi sona eren Elyounoussi'nin transferi bonservissiz gerçekleşmiş oldu.



Kopenhag sportif direktörü Peter Christiansen, "Mohamed Elyounoussi takım kadromuza ve stratejimize en uygun oyunculardan birisi. Takım dengesi de istediğimiz noktada hem iyi oyuncularımız var hem de müthiş genç yeteneklerimiz." diyerek Elyounoussi transferinin çok önemli olduğunu söyledi.



90 MAÇA ÇIKTI



Southampton formasıyla 5 sezonda 90 resmi maça çıkan Mohamed Elyounoussi bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik katkı sağladı.



