Elyounoussi: "Bu savaşı kazanmalıyız"

Norveç Milli Takımı'nın oyuncusu Muhammed Elyounoussi, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Elyounoussi: 'Bu savaşı kazanmalıyız'
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07 Ekim 2021 16:28
Norveç Milli Takımı'nın yıldızlarından Muhammed Elyounoussi, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Galatasaray'da talihsiz bir kaza geçiren ve henüz sahalara dönemeyen Elabdellaoui ile görüşeceğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Elabdellaoui ile buluşmayı düşünüyorum. Benim çok yakın bir arkadaşım, bir süredir görüşmüyorum. Onunla buluşmak güzel olacak." dedi.

Eksiklere takılmadıklarını söyleyen Elyounoussi, "Türkiye maçını kazanmak için çıkacağız. Burada olmayan oyuncularla ilgili konuşarak vakit harcamayacağız. Ne yapabileceğimizi biliyoruz. Birçok şans bulup, gol atacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Şu anda hedeflerinin Türkiye maçını kazanmak olduğunu vurgulayan Norveçli futbolcu, "Gruptan çıkma şansımızı şu anda düşünmüyorum. Bu maça, normal bir maç olarak bakmalıyız. Beraberlik için sahaya çıkmıyoruz, bu savaşı kazanmalıyız." diye konuştu.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde 8 Ekim 21:45'te Norveç'i konuk edecek.


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