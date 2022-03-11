Elvira Kamaloğlu'ndan altın madalya!

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Elvira Kamaloğlu'ndan altın madalya!
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11 Mart 2022 19:52
Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti.

Filibe kentinde devam eden organizasyonda Elvira, sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behcetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.

Bütün maçlarını kazanan milli güreşçi, son karşılaşmasında Dollak'ı 8-6 yendi ve 57 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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