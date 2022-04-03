Elvira Kamaloğlu'na coşkulu karşılama!

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.



Kamaloğlu için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden Kamaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok tarafından çiçeklerle karşılandı.



Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, kendisini karşılamaya gelen babası Selim, annesi Zemire Kamaloğlu ile yakınlarına sarılarak mutluluğunu paylaştı.



Kamaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Yoğun bir çalışma sonucunda bu başarıya ulaştığını belirten Kamaloğlu, "Ekibim, antrenörlerim, arkadaşlarım ve ablalarımla birlikte hazırlandıktan sonra 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Takım halinde de şampiyon olduk. Bu bizim için gerçekten çok büyük gurur verici bir şeydi. Bayrağımızı dalgalandırdım. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Hedefim hiçbir zaman küçük değildi. İnşallah bundan sonraki hedefim büyükler Avrupa şampiyonası, ardından da dünya şampiyonası ve olimpiyatlar." diye konuştu.



Kamaloğlu, Ukrayna'da savaş olduğunu, savaşın sona ermesi ve barışın gelmesi yönünde temennilerde bulunarak, şunları kaydetti:



"Doğma büyüme Ukraynalıyım, Türkiye'ye taşındık. Orada şu an savaş var. Savaşın bir an önce bitmesini, barış gelmesini istiyorum. Orada ki çocukların da artık huzurlu bir şekilde, bizimle birlikte şampiyonalara katılmalarını istiyorum."



Havalimanı çıkışında ellerinde Türk bayrakları bulunan Ahıska Türkleri ile diğer vatandaşlar, milli sporcuya sevgi gösterisinde bulundu.



