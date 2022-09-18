Elvir Baliç: 'Ismael artık ciddi ciddi sorgulanmalı'

Spor yorumcusu Elvir Baliç, 2-2 biten İstanbulspor - Beşiktaş maçının ardından Tivibu Spor ekranlarında yorumlarda bulundu.



Beşiktaş'ın deplasman fobisi olduğunu söyleyen Baliç, "Beşiktaş'ın deplasmanda fobisi devam ediyor. Beşiktaş kendi sahasında daha farklı oynuyor, pozisyona giriyor, pas yapıyor... Beşiktaş bugün tamamen konsantrasyondan uzaktı ve coşku eksikti. Beşiktaş pasla çıkan bir takım diyoruz ancak özellikle ilk yarıda sürekli uzun top denediler." ifadelerini kullandı.



Valerien Ismael'in yönetim tarafından yeniden düşünülmesi gerektiğini söyleyen Baliç, "Beşiktaş ile İstanbulspor arasında ciddi kalite farkı var. Goller dışında futbol adına çok bir şey göremedik. Beşiktaş orta sahasında sıkıntılar devam ediyor, Muleka kötüyken de ısrar ediliyor, Cenk hep son 10 dakika oynuyor... Son 20 dakika Beşiktaş'ın ne oynadığı belli değildi. Beşiktaş yönetiminin Valerien Ismael konusunda artık ciddi ciddi düşünmesi lazım. Her maçta değişiklikler konusunda sınıfta kalıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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