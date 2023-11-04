Elvir Baliç: "Galatasaray yürüyerek kazanıyor"

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçı Elvir Baliç değerlendirdi. İşte o açıklama...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Elvir Baliç: 'Galatasaray yürüyerek kazanıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 12:21
Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Zaha'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Tivibu Spor ekranlarında maçı yorumlayan Elvir Baliç, Galatasaray'ın çok fazla efor sarf etmeden maçları kazandıklarını belirterek, "Galatasaray, maçlarını yürüyerek kazanıyor." dedi.

Eski futbolcu ve yorumcu Baliç, Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip olan anadolu kulüplerini de eleştirdi.

Takımların, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda galibiyete inanmadıklarını söyleyen Baliç, bu durumun mücadelelerdeki seyir zevkini ve heyecanı düşürdüğünü belirtti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery