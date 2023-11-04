Elvir Balic, Tivibu Spor'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sohbetini anlattı.
Balic'in açıklamaları şu şekilde:
"Ziyarete gittik. Samandıra'da hava çok güzeldi. İsmail Hoca sağ olsun bizi orada ağırladı. Bir saat sohbet ettik. Stoperlerden dolayı biraz sıkıntılı ama hocanın söylediği gibi B planı, C planı var. Takıma çok güveniyor. Çok zorlanacağını düşünmüyorum"
Balic'in açıklamaları şu şekilde:
"Ziyarete gittik. Samandıra'da hava çok güzeldi. İsmail Hoca sağ olsun bizi orada ağırladı. Bir saat sohbet ettik. Stoperlerden dolayı biraz sıkıntılı ama hocanın söylediği gibi B planı, C planı var. Takıma çok güveniyor. Çok zorlanacağını düşünmüyorum"