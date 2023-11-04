Elvir Balic: "Fenerbahçe çok zorlanmaz"

Elvir Balic, canlı yayında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yaptığı sohbeti anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Elvir Balic: 'Fenerbahçe çok zorlanmaz'
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04 Kasım 2023 12:20
Elvir Balic, Tivibu Spor'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sohbetini anlattı.

Balic'in açıklamaları şu şekilde:

"Ziyarete gittik. Samandıra'da hava çok güzeldi. İsmail Hoca sağ olsun bizi orada ağırladı. Bir saat sohbet ettik. Stoperlerden dolayı biraz sıkıntılı ama hocanın söylediği gibi B planı, C planı var. Takıma çok güveniyor. Çok zorlanacağını düşünmüyorum"

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