Elsnik: "Galatasaray'ı eleyebiliriz"

Olimpija Ljubljana kaptanı Tomas Elsnik, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Elsnik: 'Galatasaray'ı eleyebiliriz'
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09 Ağustos 2023 02:02
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 02:04
Olimpija Ljubjana kaptanı Tomas Elsnik, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Elsnik Galatasaray'a karşı yaptıkları hataların sonucunu yaşadıklarını belirterek, "Sonuçtan memnun değiliz ama oyunun bazı bölümlerinde onlarla rekabet edebileceğimizi gösterdik. Hatta bazı anlarda onlardan daha iyi oynadığımız bölümler oldu. Hakem ilk yarıda avantajı verseydi daha farklı olabilirdi. Maç yüzde 50-50 giderken gol verilseydi herşey farklı olabilirdi. Golleri kendi hatalarımızdan dolayı yedik, bu seviye bu hataları kaldırmaz" açıklamasını yaptı.

Rövanşı geri alma ihtimaline inandıklarını belirten Elsnik "Futbolda herşey mümkün. İstanbul'a tüm gücümüzle gideceğiz. 90 dakikada çok şey değişebilir. Bir hata, bir kırmızı kart veya penaltı ve geri dönüşler olabilir. Önümüzde zor bir süreç var. Futbolda her zaman büyük şeyler oldu, yine olabilir. Bir inanıyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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