Elon Musk'ın oğlunun adı nedir? Elon Musk kaç yaşındadır, nerelidir?

Space X'in CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada oğlu olduğunu duyurdu ve oğluna vereceği isim büyük gündem yarattı. Twitter hesabından sevgilisi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Müjdeli haberi sosyal medyadan veren Elon Musk, bebeklerinin ismini açıklayınca kafalar karıştı. Oğlunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Elon Musk, bebeklerine 'X Æ A-12' ismini verecekleri söyledi. Musk'ın isim konusunda ciddi olup olmadığı tartışılırken X Æ A-12 isminin anlamı merak konusu oldu.Elon Musk, Grimes (Claire Boucher) ile 2018 yılından beri birliktelik yaşıyor. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk'un, daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor.32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini, ocak ayında Instagram'dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiklerini söyledi. Musk'ın bu açıklaması, yüzlerce yorumu da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, ismin şifrelendirildiğini söyledi, bazıları da gülüp geçti.Twitter'daı bir kullanıcı, 'Æ'nin İskandinav alfabesinde 'Ash' (kül) şeklinde telaffuz edildiğini, A-12'nin de istihbarat teşkilatı için inşa edilmiş bir keşif uçağı olan ve Archangel (başmelek) olarak anılan Lockheed A-12'ye gönderme yaptığını iddia etti. Bebeğin adının 'X Ash Archangel' olduğunun öne sürülmesi ardından Musk'ın bu açıklamayı beğenmesi, iddiaların doğru olduğunu düşündürdü.Zamanın en büyük dahilerinden biri olarak gösterilen Elon Musk, özellikle uzaya gönderdiği araba ve Tesla projesiyle dünyada ün saldı. Elon Musk'ın kariyeri, Elon Musk'ın aile yaşantısı ve Elon Musk'ın buluşlarını haberin detaylarında bulabilirsiniz...Elon Musk (d. 28 Haziran 1971) Güney Afrika ve Kanada asıllı, Güney Afrikalı, Kanadalı, ve Amerikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci. SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın (orijinali X.com) kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün mimarı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanıdır.Queen's Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra, Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nda ekonomi alanında, Pennsylvania Üniversitesi, Bilim ve Sanat Okulu'nda fizik alanında lisans eğitimlerine devam etti.Musk, Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da Kanadalı bir anne (kızlık soyadı; Haldeman) ve Güney Afrikalı bir babanın (Errol Musk) oğlu olarak doğdu.Elon kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık $500'a satarak ilk yazılım satışını yaptı.Bryanston High School'da sekizinci ve dokuzuncu sınıfları geçtikten sonra Musk, Pretoria Boys High School'a geçip oradan mezun oldu. 1988 yılında henüz 17 yaşındayken Güney Afrika ordusunda askerlik yapmamak için evinden ayrıldı: "Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok, ancak Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi."ABD'ye taşınmak istiyor ve şöyle diyordu: "Orası muhteşem şeylerin mümkün olduğu yer."1992 yılında, Kingston, Ontario'daki Queen's Üniversitesi'nde iki yıl geçirdikten sonra, Pennsylvania Üniversitesi'nde işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrlıdı. The Wharton School of the University of Pennsylvania'da anadalını seçip,Ekonomi alanında lisans diploması aldı. Ayrıca University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences'dan da Fizik alanında yan dal diploması aldı. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi bölgesine taşındı. Ancak doktorayı tamamlamadı.Lisans eğitimleri ve Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla,Musk girmek istediği, "insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan" üç alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı. "Musk 1995'de Stanford'da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk'la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulu bıraktı.1999'da, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2'yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.usk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies'i (SpaceX), Haziran 2002'de kurdu. Şu anda bu şirketin CEO'su ve CTO'sudur. SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; ilk uzay aracı ise Dragon'dur.SpaceX, 2011'de kullanımı durdurulan Space Shuttle'ın yerini alan Falcon 9 roketi ve Dragon'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 uçuşu için 23 Aralık 2008'de 1.6 milyar dolarlık NASA anlaşmasıyla ödüllendirildi. Başlangıçta Falcon 9/Dragon 'un kargo taşıma işlevini üstlenmesi ve astronot taşıma işinin Soyuz tarafından yapılması düşünüldü. Ancak SpaceX Falcon 9/Dragon'u astronot taşıma için tasarlamıştı ve Augustine komisyonu da astronot taşımacılığının SpaceX gibi ticari şirketler tarafından halledilmesini önerdi.Musk'a göre uzayın keşfi insanlığın bilincini, korumak için değilse de, genişletmek için önemli bir adımdır.Onun deyişiyle çok gezegenli hayat insan ırkının hayatta kalmasını tehdit eden şeylere karşı bir önlem olabilir. "Bir asteroid veya büyük bir volkan bizi yok edebilir, ayrıca dinozorların hiç görmediği risklerle karşı karşıyayız: mühendislik ürünü bir virüs, yanlışlıkla oluşturulmuş bir mikro karadelik, küresel ısınma ya da sonumuzu getirecek henüz bulunmamış bir teknoloji. İnsan ırkı milyonlarca yıldır evrimleşmekte, fakat son 60 yılda atomik silahlar kendimizi tüketmek için bir potansiyel oluşturdu. Er ya da geç hayatı mavi-yeşil topun ötesine genişletmek zorunda kalacağız – ya da soyumuz tükenecek." Musk'ın amacı insanlı uzay uçuşlarının maliyetini onda birine indirmektir.SpaceX'i daha önceden sahip olduğu $100 milyon'luk bir servetle kurdu. Şu an hala Kaliforniya merkezli şirketin CEO'su ve CTO'sudur.Yedi yıl içerisinde SpaceX Falcon fırlatma araçları ailesini ve Dragon çok amaçlı uzay aracını sıfırdan tasarladı. Eylül 2009'da SpaceX'in Falcon 1 roketi özel bir şirket tarafından finanse edilmiş Dünya yörüngesine uydu yerleştiren ilk sıvı yakıtlı fırlatma aracı oldu. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo ulaştırılması için özel şirketlerin görevlendirildiği ilk programının bir parçası olmak üzere SpaceX'i seçti. Minimum değeri $1.6 milyar, maksimum değeri $3.1 milyar olan bu anlaşma Uzay İstasyonu'nun kargo alımı ve gönderimine devam eden erişiminin bir mihenk taşı oldu. Bu hizmetlere ek olarak SpaceX'in hedefleri arasında ilk tamamen yeniden kullanılabilir yörüngesel fırlatma aracını oluştururken, aynı anda yörüngesel uzay uçuşu maliyetini on kat azaltıp güvenilirliği on kat artırmak bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Musk Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermeye yoğunlaşacaktır, ancak belirtmiştir ki nihai hedefi Mars'ın keşfedilmesini ve isk,nını mümkün kılmaktır. 2011'deki bir röportajında 10-20 yıl içinde Mars'a insan göndermeyi umduğunu söylemiştir.25 Mayıs 2012'de, SpaceX'in Dragon aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na girmiş, ve böylece SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçmiştir.