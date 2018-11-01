Elon Musk'ın favori oyunu Overwatch

Y Combiner'dan Sam Altman'la yaptığı röportajda, hangi oyunu önerirsiniz sorusuna düşünmeden cevap veren Elon Musk, Altman'a Blizzard'ın FPS oyunu Overwatch'ı önerdi. Elon Musk'ın Overwatch sevgisi takipçileri tarafından zaten biliniyordu, görünen o ki, Musk'ın Overwatch sevgisi devam ediyor. "Blizzard genelde iyi şeyler yapıyor" diyen yatırımcının bir sonraki önerisi ise, çocuklarının sık sık oynadığı Hearthstone.



Peki Elon Musk'un zevkleri arasında neler var? Mankind Divided hikayesinin o kadar da iyi olmadığı düşünen Musk, Deus Ex serisinin orjinal sürümünü sevdiğini belirtti:



"Bence modern oyunlarda hikaye ihmal ediliyor.","Son Deus Ex'in de hikaye anlatımı kötüydü. Bazı eski oyunlarda, grafik ve ses kötü olduğu için hikayeye güvenebilmeniz gerekiyordu."



Geçtiğimiz yıllarda ise Overwatch hakkında konuşan Musk, insan varlığının daha üstün bir zeka tarafından kontrol edilen bir simülasyon olduğunu söylemişti:



"Bizim simülasyonda olduğumuzun en sağlam argümanı ise şu: 40 yıl önce, Pong oynuyorduk. İki üçgen ve bir nokta. Şimdi, 40 yıl sonra, fotoğraf kalitesinde milyonlarca 3D boyutu oynuyoruz. Eğer bir gelişim oranı belirlerseniz, her ne kadar bu oran bugünkünden 1000 kat azalsa bile, bu oyunlar gerçekten ayırt edilemez olacaktır."



Yapılan konuşmanın tamamına aşağıdan erişebilirsiniz. (Video İngilizce'dir)







