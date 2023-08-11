Elon Musk - Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede?

Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında bir kafes dövüşü tartışması yaşanıyor. Musk, geçtiğimiz ay Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmiş ve detayları Twitter üzerinden paylaşmıştı. Ancak Musk, dövüş öncesi sağlık durumunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Zuckerberg ise konuyla ilgili henüz bir yanıt vermedi. İkilinin yakın zamanda kafes dövüşü hakkında ortak bir duyuru yapması bekleniyor.Elon Musk, paylaştığı bir X gönderisinde Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü hakkında bir bilgilendirme yaptı.Musk, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak.İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.Böylelikle 26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşünün yapılacağı yerin İtalya olacağı duyuruldu.Musk erken saatlerde ofise ağırlık seti getirdiğini ve gün içerisinde ağırlık çalışması yaptığını açıklamıştı. Musk, "Antrenman için vaktim yok o yüzden onları ofise getirdim" dedi.Mark Zuckerberg ise dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını açıklamıştı.Öte yandan Kısa süre önce Brezilya jiu jitsuda mavi kuşak alan Zuckerberg, yakın bir zamanda kafes dövüşünün iki önemli ismi Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yle antrenman sonrası fotoğrafını paylaştı.İkili arasında dövüş ilk olarak Haziran ayında Elon Musk'ın Mark Zuckerberg'e kafes dövüşüne hazır olduğunu belirten bir mesaj paylaşmasıyla gündeme gelmişti.Zuckerberg ise ardından Musk'ın gönderisinin ekran görüntüsünü alarak "Bana konum gönder" mesajını paylaşmıştı.