Elon Musk kimdir, Elon Musk ne iş yapıyor?

Paypal şirketini Ebay'e satan Musk, bu satıştan kazandığı parayı uzay seyahatleri üzerine kullanmak istiyordu. Önce Mars'a fare göndermeye karar verdi. Rusya'dan roket satın alıp bunu gerçekleştirme şansı vardı, ancak fiyat konusunda uzlaşmaya varamadı. 8 milyon dolar'a roket satın alıp bu hedefini gerçekleştirebilecekken 100 milyon dolar harcayıp SpaceX şirketini kurdu. Bü süreçte sayısız zahmetle, eleştiriyle karşı karşıya kaldı ve en yakınları tarafından alay konusu oldu, hatta iflasın eşiğine kadar geldi. Yine de hırsından hiçbir şey kaybetmedi ve bugün gelinen noktada SpaceX şirketi uzay çağında adeta yeni bir devrime imza attı.



SPACEX'İN BAŞARILARI



SpaceX'in başarıları arasında şunlar bulunmaktadır:



•28 Eylül 2008 tarihinde, özel sektör tarafından finanse edilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket (Falcon 1);



•9 Aralık 2010 tarihinde, bir uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını (Dragon) başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirketi;



•25 Mayıs 2012 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna bir uzay aracı (Dragon) yollayan ilk özel sektör şirketi.



SES-8 uydusunun 3 Aralık 2013'te fırlatılışı, SpaceX'in yer eşzamanlı yörünge'ye ilk teslimatı olmuştur.



SPACEX'İN AMACI



Kaliteyi ve maliyeti denetim altında tutmak amacıyla, SpaceX uzay aracı ve roketlerde kullandığı bileşenlerin büyük çoğunluğunun tasarımını, testlerini ve üretimini şirket içinde gerçekleştirmektedir; bu bileşenler arasında Falcon fırlatma araçlarında ve Dragon uzay aracında kullanılan Merlin,Kestrel ve Draco roket motorları bulunmaktadır. Bu SpaceX'in sektördeki en ucuz fırlatma fiyatını verebilmesine ve geleneksel roket geliştirme/üretme zamanını büyük oranda azaltabilmesine olanak tanımıştır.



2013 Kasım ayında, ticari fırlatmalarda piyasa lideri olan Fransız şirketi Arianespace, SpaceX'in oluşturduğu rekabet sebebiyle, Ariane 5 roketiyle jeostatik Yörünge'ye taşıdığı "daha hafif uydular" için esnek fiyatlandırmaya gideceğini açıklamıştır.



2006 yılında NASA; şirket ile, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yük tedarik edebilecek bir fırlatma/taşıma sistemini tasarlayıp gerçekleştirebilmesi için 'Ticari Yörüngesel Taşımacılık ' (COTS) sözleşmesi imzaladı. SpaceX, 2015 haziran itibarıyla UUİ'ye, yük tedarik anlaşması altında, 5 uçuş gerçekleştirmiştir. NASA; SpaceX ile ayrıca, NASA'nın 'Ticari Mürettebat Geliştirme' (CCDev) programının parçası olarak, insanlı kullanıma uygun Dragon aracının geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde kullanımının gösterilmesi için sözleşme imzalamıştır. SpaceX, ilk mürettebatlı Dragon/Falcon 9 uçuşunu 2016 yılı içinde yapmayı planlamaktadır. Şirket o zamana kadar uzay aracına, tamamıyla tüm gereksinimleri karşıladığı tasdiklenmiş, insan-kullanımı için fırlatma sırasında kaçış sistemini dahil etmiş olmayı umuyor. NASA sözleşmelerinin yanı sıra; SpaceX özel sektör şirketleri, ABD dışındaki hükûmet kurumları ve Amerikan ordusuyla, kendisinin fırlatma hizmetleri için sözleşme imzalamıştır. 2015 şubat itibarıyla, SpaceX 15 adet Falcon 9 roketini; 14 başarılı ve bir kısmi başarısızlıkla fırlatmış ve müşterileri için en az 30 ileri tarihli fırlatma planlamış durumdadır.





Elon Musk (d. 28 Haziran 1971) Güney Afrika ve Kanada asıllı, Güney Afrikalı, Kanadalı, ve Amerikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci. SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın (orijinali X.com) kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün mimarı olarak görev yapmaktadır. The Wharton School of the University of Pennsylvania'da anadalını seçip,Ekonomi alanında lisans diploması aldı. Ayrıca University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences'dan da Fizik alanında yan dal diploması aldı. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi bölgesine taşındı. Ancak doktorayı tamamlamadı.Lisans eğitimleri ve Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla,Musk girmek istediği, "insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan" üç alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı. "Musk 1995'de Stanford'da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk'la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulu bıraktı.1999'da, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2'yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı. Önümüzdeki yıllarda Musk Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermeye yoğunlaşacaktır, ancak belirtmiştir ki nihai hedefi Mars'ın keşfedilmesini ve iskânını mümkün kılmaktır. 2011'deki bir röportajında 10-20 yıl içinde Mars'a insan göndermeyi umduğunu söylemiştir. 25 Mayıs 2012'de, SpaceX'in Dragon aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na girmiş, ve böylece SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçmiştir. İşte Elon Musk'ın imza attığı işler:1999 yılında X.com'u kurarak başlattığı şirketini, Confinity'yi satın alarak büyüttü ve Paypal'ı ortaya çıkardı. Online ödeme sistemi olan Paypal, 2002 yılında dünyanın en büyük alışveriş platformlarından olan Ebay'e 1.5 milyar dolara satıldı. %11.7 hisseye sahip Musk, buradan aldığı payla 3 büyük şirkete girişti çünkü ona göre gelecek "uzay, internet ve temiz enerji"ydi.Simülasyon teorisini savunmasıyla bilinen Elon Musk'ın vizyonlarından biriyse, Mars'ı kolonileştirmekti. Roket teknolojilerini geliştirmek isteyen Musk, 2002 yılı Haziran ayında SpaceX'i kurdu. Odaklanmış fırlatma araçları geliştiren bir şirket olan SpaceX, ilk olarak Falcon 1 ve Falcon 9 roketlerini üretti. Sonrasında, Dragon adlı ilk uzay aracını üreten SpaceX, 2011'de kullanımı durdurulan Space Shuttle'ın yerini alan Falcon 9 roketi ve Dragon'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 uçuşu için 23 Aralık 2008'de 1.6 milyar dolarlık NASA anlaşmasıyla ödüllendirildi.Birçok insanın elektrikli araba sektöründe iş yok dediği dönemde Tesla'yı kuran Elon Musk, temiz enerji sektörüne de bu şekilde adım atmış oldu. Hem kurucu ortak hem de ürün tasarım başkanı olan Elon Musk, ilk olarak Tesla Roadster'i üretti ve yaklaşık olarak 2500 adedini 31 ülkede sattı. Daha sonrasında, farklı modeller geliştirmeye devam eden Musk, diğer şirketlere de altyapı desteğinde bulundu. Tüm bunların üzerine bu sektördeki pazarı kanıtlayan Musk, Tesla için uzun dönemli yatırımcılar bulmayı başardı.Evlere, iş yerlerine ve devletlere güneş enerjisi sistemini kurarak oradan ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan şirket, 2006'da kuruldu. 15.000 çalışana sahip SolarCity, kurulum, finansal ve sistem takibi gibi birçok alanda sorumluluğu üstlenerek hizmet veriyor. Estetik dizaynıyla da ilgi çeken güneş panelleri, müşterilerini kurulum için hiçbir ücrete tabii tutmayarak geleceği maliyetsiz bir şekilde önümüze sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Tesla'yla birleşen şirket, büyük işlere adım atacağa benziyor.Tüm dünyayı inatla yapay zekaya karşı uyarmaya devam eden Musk, yapay zekanın dünyanın sonunu getireceğine ve insanlığı yok edeceğine yürekten inanıyor. Bu sebeple, kar amacı gütmeyen OpenAI şirketini kuran Musk'ın amacı, insanlığa yardımcı olabilecek ve dost olabilecek yapay zeka araştırmaları yapmak ve bunları geliştirmek. Bu konuda, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'le de tartışmaya giren Musk'ın sonuna kadar savunduğu tek şey, yapay zekaya karşı dikkatli olmamız ve onun yanlış ellere geçmesini engellememiz.Elon Musk'ın belki de kendisine göre "en kolay" projesi trafikte sıkılmasının ardından faaliyet göstermeye başladı. Yeraltından tüneller kazarak California'daki trafik problemini azaltmayı hedefleyen Elon Musk'a, geçtiğimiz günlerde bir diğer girişimci olan Richard Branson da ortak oldu. Tünellerin prototiplerini internete sundu. 600 km hıza ulaşan tüneller, yine gelecekten bir senaryoyu gözler önüne seriyor.