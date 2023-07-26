Twitter'ın sahibi Elon Musk, USC yıldızı Bronny James'in Los Angeles'ta bir basketbol antrenmanı sırasında kalp krizi geçirmesinde KOVID aşısının rol oynayabileceğine dair olasılığı dile getirdi.



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in 18 yaşındaki oğlu James, haberlere göre Pazartesi günü yaptığı bir antrenman sırasında bilincini kaybetmişti.



Bronny'nin sonrasında Salı günü Los Angeles bölgesindeki bir hastanede stabil durumda listelendiği iletilmişti.



Geçtiğimiz yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ve yakın zamanda şirketin markasını "X" olarak değiştiren Tesla CEO'su Musk, olayla ilgili şu tweet'i attı:



"Her şeyin suçunu aşının üzerine atamayız ama aynı şekilde, hiçbir şeyi atfetmemek de olmaz. Miyokardit bilinen bir yan etkisidir. Tek soru, nadir mi yoksa yaygın mı olduğu üzerine."



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, kalbi etkileyen nadir bir enflamatuar durum olan miyokarditin, KOVID-19'a karşı mRNA aşısı uygulanan bazı ergenler ve genç yetişkin erkekler arasında görüldüğü kaydedilmişti.



CDC verilerine göre, Mayıs 2022 itibarıyla 5-17 yaş arası çocuklara verilen 54,8 milyon doz mRNA aşısından 635 tanesinde miyokardit vakası tespit edilmişti.



"Aşılamadan sonra meydana gelen herhangi bir sağlık sorunu, advers olay olarak kabul edilir. Advers olay aşıdan da kaynaklanabilir, aşıyla ilgili olmayan tesadüfi bir olaydan da kaynaklanabilir."



LeBron James geçmişte ailesinin KOVID'e karşı aşılandığını söylemişti.



Bronny'nin kalp krizi geçirmesini aşıyla ilişkilendiren hiçbir kanıt ise bulunmuyor.



