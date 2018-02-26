Listen, your tears are so precious for all of us. For the sake of you and the sake of all the gunners' fans I promise you to fight to draw the smile on your face. pic.twitter.com/amvgJxy8fL



— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) 26 Şubat 2018

İngiltere Lig Kupası finalindeManchester City'e 3-0 kaybederek taraftarlarını üzdü. Maçın son bölümünde küçük bir Arsenal taraftarının ağladığı görüntüler ise kameralardan kaçmadı.Arsenal'in Mısırlı futbolcusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Dinle, senin göz yaşların bizim için çok değerli. Senin ve tüm Arsenal taraftarları için savaşmaya ve yüzünüzü güldürmeye söz veriyorum'' sözlerini kullandı.Ağlayan Arsenal taraftarının görselini kullanarak mesajı paylaşan Elneny'in tweeti kısa süre içinde büyük beğeni topladı.