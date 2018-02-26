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Elneny'den ağlayan Arsenal taraftarına mesaj

Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, Lig Kupası finalinde 3-0 yenildikleri Manchester City maçında ağlayan bir taraftar için tweet attı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Elneny'den ağlayan Arsenal taraftarına mesaj
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26 Şubat 2018 19:48
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal, Manchester City'e 3-0 kaybederek taraftarlarını üzdü. Maçın son bölümünde küçük bir Arsenal taraftarının ağladığı görüntüler ise kameralardan kaçmadı.

Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Dinle, senin göz yaşların bizim için çok değerli. Senin ve tüm Arsenal taraftarları için savaşmaya ve yüzünüzü güldürmeye söz veriyorum'' sözlerini kullandı.

Ağlayan Arsenal taraftarının görselini kullanarak mesajı paylaşan Elneny'in tweeti kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

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