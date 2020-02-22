Elneny: 'Sezonun en iyi futbolunu oynadık'

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldıBeşiktaş'ta Muhammed Elneny mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Elneny açıklamasında, "Takım arkadaşlarımın ortaya koyduğu performanstan gurur duyuyorum. 2. yarıda maçı bitirecek golü bulmalıydık, birçok fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Bana kalırsa, sezonun en iyi futbolunu oynadık, futbolda bazen şans faktörünün yanınızda olması gerekir. Anlamakta güçlük çekiyorum yine de, son dakikada 2 puanı bıraktık." ifadelerini kullandı