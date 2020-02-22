Elneny: "Sezonun en iyi futbolunu oynadık"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Muhammed Elneny mücadelenin ardından açıklamalar yaptı

Haber; Sporx.com
Elneny: 'Sezonun en iyi futbolunu oynadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2020 22:15
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Elneny açıklamasında, "Takım arkadaşlarımın ortaya koyduğu performanstan gurur duyuyorum. 2. yarıda maçı bitirecek golü bulmalıydık, birçok fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Bana kalırsa, sezonun en iyi futbolunu oynadık, futbolda bazen şans faktörünün yanınızda olması gerekir. Anlamakta güçlük çekiyorum yine de, son dakikada 2 puanı bıraktık." ifadelerini kullandı

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için