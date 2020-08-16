Elneny önerildi, Fatih Terim onayladı!

Beşiktaş'ın tekrar kiralamak istediği, Trabzonspor'un da transfer için tekrar devreye girdiği Elneny bu kez Galatasaray'a önerildi. Fatih hocanın da onayıyla randevu ayarlandı. Mısırlı yıldızın kiralanması konusunda bu hafta çok önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Elneny önerildi, Fatih Terim onayladı!
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16 Ağustos 2020 11:01
Galatasaray'dan Elneny bombası...

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu, sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin gözdesi haline geldi. Kartal'ın tekrar kiralamak istediği ancak bu kez maliyetini karşılamakta zorlandığı 28 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor da devreye girdi. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca, menacerler tecrübeli futbolcuyu Galatasaray'a önerdi.

FATİH TERİM'DEN ELNENY'E ONAY

Yapılan değerlendirme sonucunda teknik patron Fatih Terim'den Elneny transferine onay çıktı. Yönetim bunun üzerine randevu talebini kabul etti ve görüşme ayarlandı.

Taraflar bu hafta içinde bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılılar, Elneny'yi 1 yıllığına kiralamak amacıyla oyuncunun temsilcileriyle masaya oturacak.

Anlaşma sağlanırsa Arsenal cephesinin bu operasyona kolaylık sağlayacağı ve transferin çok kısa sürede bitebileceği ifade ediliyor.



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