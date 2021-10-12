Sezon öncesinde adı Galatasaray ile anılan futbolcuların başında Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny geliyordu.



Sarı kırmızılıların uzun süre transfer görüşmesi yaptığı Elneny'nin Türkiye'de oynamak istememesi nedeniyle teklifi geri çevirdiği uzun süre yazılıp çizilmişti. Fakat sarı kırmızılı kulüpten alınan son bilgiler; Elneny transferinin gerçekleşmemesinin esas sebebinin para olduğunu ve oyuncunun yeniden gündeme geldiğini ortaya koydu...



Başkan Burak Elmas veto etti



Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine sezon öncesinde 6 numara arayışına giren Galatasaray Yönetimi, daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Muhammed Elneny ile temasa geçti.



Arsenal'in uygun bir rakama göndermek istediği Mısırlı futbolcu, yapılan görüşmeler sonucunda yeniden Türkiye'ye gelmeyi kabul etti. Ancak Elneny, yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık garanti sözleşme talep edince sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, transferi veto etti.



İngiliz basını: "Galatasaray yeniden istiyor"



Hatırlanacağı üzere takım bütçesini düşürme kararı alan Elmas yönetimi, tavan ücret olarak takım kaptanı Fernando Muslera'ya ödenen yıllık 2.5 milyon Euro'yu belirlemişti.



Elneny tüm çabalara rağmen ücretinde indirim yapmayınca transferden tamamen vazgeçildi. İngiliz basını, Galatasaray'ın yeniden Muhammed Elneny'ye talip olduğunu ve ocak ayında bu transferi bitirmek istediğini yazarken, sarı kırmızılı yönetim, Fernando Muslera kriterinden kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çiziyor.



