Elneny, Galatasaray için günleri sayıyor!

Orta alanda sıkıntıları bulunan Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Mısırlı futbolcu konusunda artık önemli bir sıkıntı bulunmuyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Elneny, Galatasaray için günleri sayıyor!
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20 Ekim 2021 09:58
Galatasaray devre arasında Arsenal'in 6 numarası Muhammed Elneny'i renklerine bağlayacak.

İngiliz basını, bu sezon Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Elneny'nin devre arasında Galatasaray'a gideceğini yazdı. Mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin bonservis bedeli istemeyeceği belirtildi.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 44 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu, Arsenal'in gelecek planları arasında yer almıyor. İngiliz ekibi, devre arasında onu göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu sebeple transferde artık önemli bir pürüz yok.

MUSTAFA MUHAMMED DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Muhammed'in de yakın arkadaşıyla konuşarak onu Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahasında "6 numara" sorunu bulunuyor. Muhammed Elneny'nin bu bölgedeki problemleri çözmesi bekleniyor.

Mısırlı futbolcu bu sezon 44 dakika oynarken gol ve asist katkısı yapamadı. 


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