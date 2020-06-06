Elneny erken veda edebilir

Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan haziran ayına kadarki tüm alacaklarını talep etti. Elneny, parasının ödenmemesi halinde kulüpten ayrılacağını yönetime iletti.

Haber; Takvim
Elneny erken veda edebilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2020 11:37
Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan haziran ayına kadarki tüm alacaklarını talep etti. Elneny, parasının ödenmemesi halinde kulüpten ayrılacağını yönetime iletti.

ELNENY GERİ ADIM ATMIYOR

Elneny'nin alacaklarının ödenmesi konusunda ısrarcı olduğu ve geri adım atmaya yanaşmadığı öğrenildi. Bu kriz çözülmezse, Mısırlı orta saha sezon bitmeden Beşiktaş'a veda edebilir.

1 SEZONLUĞUNA KİRALANMIŞTI

Arsenal'den 1 sezonluğuna kiralanan Elneny'nin normal şartlarda 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyordu. Yıldız oyuncu bu durumu gerekçe göstererek tüm alacaklarını istiyor. Beşiktaş yönetimi Elneny krizini çözmek için kaynak aramaya başladı. Siyah- Beyazlılar'da bir süre önce alacakları sebebiyle kulübü UEFA'ya şikayet eden Loris Karius da serbest kalmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMASI ÇOK ZOR

Yüksek maliyeti ve alacakları için gösterdiği tutum sebebiyle Elneny'nin takımda kalması zor gözüküyor. Mısırlı'nın Arsenal'e dönmesi bekleniyor.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için