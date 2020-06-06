Elneny erken veda edebilir

Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan haziran ayına kadarki tüm alacaklarını talep etti. Elneny, parasının ödenmemesi halinde kulüpten ayrılacağını yönetime iletti.Elneny'nin alacaklarının ödenmesi konusunda ısrarcı olduğu ve geri adım atmaya yanaşmadığı öğrenildi. Bu kriz çözülmezse, Mısırlı orta saha sezon bitmeden Beşiktaş'a veda edebilir.Arsenal'den 1 sezonluğuna kiralanan Elneny'nin normal şartlarda 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyordu. Yıldız oyuncu bu durumu gerekçe göstererek tüm alacaklarını istiyor. Beşiktaş yönetimi Elneny krizini çözmek için kaynak aramaya başladı. Siyah- Beyazlılar'da bir süre önce alacakları sebebiyle kulübü UEFA'ya şikayet eden Loris Karius da serbest kalmıştı.Yüksek maliyeti ve alacakları için gösterdiği tutum sebebiyle Elneny'nin takımda kalması zor gözüküyor. Mısırlı'nın Arsenal'e dönmesi bekleniyor.