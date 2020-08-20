Elneny, Beşiktaş'a veda etti!

Bonservisi Arsenal'de bulunan Mohamed Elneny, Beşiktaş'a veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Elneny, Beşiktaş'a veda etti!
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20 Ağustos 2020 18:24
Orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından siyah - beyazlı kulübe bir veda mesajı yayımlayan Mısırlı futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler."
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