Elmander'in U19 şampiyonasında izlediği isim

'ın scout ekibinde yer alan Johan Elmander, yeni bir ismi radarına aldı.Finlandiya'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nı takip eden, Norveç'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı'uyu izledi.Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi.Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi.