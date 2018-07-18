Elmander'in U19 şampiyonasında izlediği isim

Galatasaray'ın scout ekibinde yer alan Johan Elmander, yeni bir ismi radarına aldı.
Finlandiya'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nı takip eden Elmander, Norveç'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı Trincao'uyu izledi.
Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi.
Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi.
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Finlandiya'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nı takip eden Elmander, Norveç'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı Trincao'uyu izledi.
Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi.
Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın