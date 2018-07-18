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Elmander'in U19 şampiyonasında izlediği isim

Johan Elmander, Finlandiya'daki U19 Avrupa Şampiyonası'nda Portekizli Trincao'yu takipe aldı.

Elmander'in U19 şampiyonasında izlediği isim
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18 Temmuz 2018 10:02
Galatasaray'ın scout ekibinde yer alan Johan Elmander, yeni bir ismi radarına aldı.

Finlandiya'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nı takip eden Elmander, Norveç'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı Trincao'uyu izledi.

Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi.

Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi.



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