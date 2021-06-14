Elmander, Galatasaray için oyuncu izledi

Galatasaray için Kuzey Avrupa ülkelerinde oyuncu izleyen eski yıldız Johan Elmander, Finlandiyalı stoper O'Shaughnessy'yi takip etti.

Haber; Sabah
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Elmander, Galatasaray için oyuncu izledi
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14 Haziran 2021 11:13
Galatasaray için Kuzey Avrupa ülkelerinde oyuncu izleyen Johan Elmander, Parken'da oynanan Danimarka Finlandiya maçını izledi. Christian Eriksen'in yaşadığı dramatik olay nedeniyle herkesin yakından takip ettiği karşılaşmada, Fin takımının stoperi Daniel O'Shaughnessy'yi mercek altına aldı.

Danimarka akınlarını güçlü hamleleriyle bertaraf eden sol ayaklı İrlanda asıllı oyuncunun tarzını beğendi. Elmander'in, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübe kapsamlı bir rapor sunacağı ifade edildi.

HJK Helsinki'de forma giyen ve kaptanlık yapan Daniel Michael O'Shaughnessy burada çıktığı 92 maçta 9 gol atıp 9 da asist yaptı.




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