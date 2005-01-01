Ellis: "Steph'in özel bir oyuncu olacağını biliyordum..."

Golden State Warriors'ın eski guardlarından Monta Ellis, eski takım arkadaşı Steph Curry'nin özel bir oyuncu olacağını önceden tahmin ettiğini söyledi.



Güçlü bir hanedan olmadan önce Warriors ekibinin en etkili ismi, 2005'ten 2011'e kadar takımda forma giymiş olan Ellis'ti.



Bir dönem Curry ile aynı kadroda yer almış olan Ellis, 95.7 The Game'in 'Steiny and Guru' programında, genç takım arkadaşının nasıl bir oyuncu olacağını o zamanlardan bile tahmin edebildiğini açıkladı:



"Belli oluyordu. Çok zaman ayırdı ve çok çalıştı. Kendini bu pozisyona getirmek için ne gerekiyorsa yaptı. İlk geldiği günden itibaren çok eleştiri aldı. Bence bu eleştirileri bir kenara yazarak çalışmaya devam etti ve yıllar içinde kendisinin Ray Allen'ın rekorunu kıracağı üzerine konuşabildiğimiz bir noktaya getirdi."



Monta, Steph ile iki küsur sezon birlikte oynamış ve 2012'de Milwaukee Bucks'a takas edildikten bir süre sonra, 31 yaşında emekliye ayrılmıştı.



