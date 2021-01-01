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Ellington: "Draymond'ın yaptığı, sahte kabadayılık"

Detroit Pistons guardı Wayne Ellington, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'in sözlerine karşılık verdi ve kendisini "sahte kabadayı" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons guardı Wayne Ellington, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'in sözlerine karşılık verdi ve kendisini "sahte kabadayı" olarak nitelendirdi.

Pistons ve Warriors'ın iki gece önce oynadığı karşılaşmada, Detroit forveti Rodney McGruder ve Warriors forveti Juan Toscano-Anderson arasındaki hararetli bir tartışmanın ardından Draymond Green, McGruder'ı "sert adam rolü yapmakla" suçlamıştı.

Maç sonrası basın toplantısında Green, hiç kimsenin McGruder'dan korkmadığını belirtmişti.

Ellington'ın takım arkadaşına arka çıkması uzun sürmedi ve Toscano-Anderson hakkında konuşmak yerine, sözlerini Draymond'a yöneltti:

"Her şeyden önce, birinin Rodney'nin kariyerine bu şekilde saldırması hiç profesyonelce ve klas bir hareket değil... Kendisi bu ligdeki en çalışkan ve alçak gönüllü adamlardan biridir.

Draymond'ın mikrofonun arkasında bu tür şeyler konuşması, bana sahte kabadayılık gibi geliyor. Bu durum hakkında sadece bir kez konuşacağım ve arkamızda bırakacağım, ama bu adamların benim arkadaşıma böyle saldırmasının haksızlık olduğunu düşünüyorum. Rod'ı kardeşim gibi severim ve 'sert adam rolü' yapmadığını biliyorum."


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