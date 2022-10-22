Elke Lale van Achterberg'den iki gümüş madalya

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası tamamlandı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8 ülkeden 50 sporcunun yarıştığı turnuvada, Türkiye'yi Elke Lale van Achterberg temsil etti. Milli sporcu, yarıştığı iki kategoride de kürsüde yer aldı.Flöre kategorisinde gümüş madalya alan Elke Lale, organizasyonun son gününde epe kategorisinde de ikinci sırayı elde etti.Epe finalinde karşı karşıya geldiği Fransız Clemence Delavoipiere ile yaptığı müsabaka 8-8 bitmesine rağmen milli sporcu, kura atışı ile gümüş madalyada kaldı.Elke Lale Van Achterberg, daha önce Gençler Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya almıştı. Milli sporcu, son 5 şampiyonada epe ve flöre kategorilerinde ilk üçte yer almayı başardı.