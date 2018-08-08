Eljif, Lizbon'da 'Elmas' gibi parladı!

İkili mücadelelerde etkili

Benfica deplasmanında Fenerbahçe'yi çok zorlu bir mücadele bekliyordu.Josef de Souza'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle oynayamayacak olması yüzünden teknik direktör Cocu'nun ön liberoda kimi tercih edeceği merak ediliyordu. Hollandalı teknik adam Eljif Elmas'a formayı verdi. Genç oyuncu da bu ağır yükün altından kalkmayı başardı.60 bin rakip taraftarın önünde sahaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu tecrübesizliğine rağmen, Devler Ligi gibi rekabetin üst seviyede olduğu bir arenada etkili oyunuyla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden oldu.Rakip ataklardaki hamle zamanlamaları ve pas yüzdeleriyle Eljif ilk sınavından geçer not aldı.Karşılaşma boyunca 37 kez topla buluşan Eljif Elmas yüzde 76'lık pas isabetiyle oynadı. Özellikle hücuma çıkmakta zorlanan Fenerbahçe'de Makedon oyuncu, rakip sahada yaptığı yüksek pas isabetiyle de takım arkadaşlarına nefes aldırdı.Eljif bu oranda da yüzde 76'yı geçti. Girdiği ikili mücadelelerin 3'ünden galip ayrılan genç futbolcu çıktığı bir hava topunda da rakibine üstünlük kurdu.Transferde ekonomik nedenlerle hamle yapmakta sıkıntı yaşayan Sarı- Lacivertliler'de Eljif'in performansı gelecek adına da camiaya umut verdi.