ELJIF ELMAS'IN KOCAMAN VE COCU İTİRAFI

"BU SEZON GERÇEK PERFORMANSIMI..."

BENFICA VE BURSASPOR AÇIKLAMASI

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'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği, ilk yılında varlık gösteremedi. Ancak genç oyuncu, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarda ve oynanan maçlarda en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Makedon futbolcu, bu kez her şeyin farklı olacağını söyledi.Eljif Elmas, "" ifadelerini kullandı.Kendisinden yüksek beklentiler olduğunu söyleyen 18 yaşındaki oyuncu, "" dedi.Takım olarak iyi yolda olduklarının altını çizen Eljif Elmas, "" diye konuştu.