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Eljif Elmas'tan Benfica, Kocaman ve Cocu açıklaması

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Eljif Elmas, sezonun başlamasına kısa bir süre kala görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: Fanatik
Eljif Elmas'tan Benfica, Kocaman ve Cocu açıklaması
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02 Ağustos 2018 10:31
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği Eljif Elmas, ilk yılında varlık gösteremedi. Ancak genç oyuncu, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarda ve oynanan maçlarda en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Makedon futbolcu, bu kez her şeyin farklı olacağını söyledi.

ELJIF ELMAS'IN KOCAMAN VE COCU İTİRAFI

Eljif Elmas, "Aykut Kocaman'ın, benim bu takıma gelmemde büyük katkısı var. Şimdi yolumuza Cocu ile devam ediyoruz. Şu anda benim adıma işler çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

"BU SEZON GERÇEK PERFORMANSIMI..."

Kendisinden yüksek beklentiler olduğunu söyleyen 18 yaşındaki oyuncu, "Bu da büyük bir sorumluluk hissi yaratıyor. Bunun altından kalkacağım. Beklentileri boşa çıkartmayacağım. Bu sezon gerçek performansımı göstereceğim" dedi.

BENFICA VE BURSASPOR AÇIKLAMASI

Takım olarak iyi yolda olduklarının altını çizen Eljif Elmas, "Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Benfica deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılıp, ligin ilk haftasında Bursaspor'u yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.



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