Eljif Elmas'ın cezası indirildi, Diagne'nin cezası onandı

TAHKİM KURULU'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA

TFF Tahkim Kurulu, yapılan itirazları inceledi ve kararlarını açıkladı.Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesine karar verilirken, Kasımpaşa'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Mbaye Diagne'nin 4 maçlık cezası onandı.Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/549 K.2018-2019/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye'nin rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,