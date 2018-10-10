Hücum durdu, defans çöktü

Eljif Elmas'ın Cocu döneminde daha fazla süre alması ve son 2 maçtır da ilk 11'de yer edinmesi de gelecek adına umut veriyor.Cocu'nun orta sahada son dönemde kurduğu yeni sistemde de Eljif Elmas'a farklı bir rol biçiliyor. PSV döneminde Georginio Wijnaldum'u yıldızlaştıran ve orta sahada parlatan Hollandalı teknik adam, aynı rolü 19 yaşındaki yıldıza da vermeye çalışıyor. Eljif'i çift yönlü olarak düşünen Cocu, orta sahada sol iç ve sağ iç bölgelerinde kullanarak defansla hücum arasındaki köprüyü sağlamayı hedefliyor.Makedon oyuncu da özellikle Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarındaki oyunuyla olumlu ışık verdi. Hücum aksiyonlarında da hep sorumluluk alan genç yıldız, Wijnaldum'un rolünü Fenerbahçe'de işletiyor.Sarı-lacivertli takım lig ve Avrupa'da istediği çizgiyi yakalayamadı. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Fenerbahçe'de istatistiklerde de büyük bir düşüş ortaya çıktı.Hücum ve defans anlamında Cocu'nun takımı ciddi bir zaafiyet yaşadı. 10 resmi maçta 16 gol yiyerek, maç başına 1.8 gol yeme ortalaması tutturan sarı-lacivertli takım, rakip filelere de 10 maçta 10 gol kaydetti.Ligde ise 8 maçta sadece 6 gol bularak, maç başı yalnızca 0.8 gol ortalaması yakalayabilen Cocu ve öğrencileri kalesinde de 10 gol gördü. Her maç en az 1 gol yiyerek -4 averajla bu alanda ligin en kötü 2. takımı oldu.