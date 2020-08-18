Eljif Elmas, yeni sözleşmeyi imzaladı

Napoli, Eljif Elmas'ın 2024'te bitecek olan sözleşmesini revize ederek 2025'e kadar uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Eljif Elmas, yeni sözleşmeyi imzaladı
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18 Ağustos 2020 16:00
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas yeni sözleşmeyi imzaladı.

Napoli, 20 yaşındaki oyuncunun 2024'te bitecek olan sözleşmesinin revize edilerek 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Eljif ile birlikte Giovanni Di Lorenzo, ve Mario Rui ile de 2025'e kadar geçerli yeni sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu.

Eljif Elmas, geçen sezon Napoli'de 36 maçta 1499 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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