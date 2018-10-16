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Eljif Elmas, Uluslar Ligi'nde kızardı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Makedonya'nın Ermenistan'a 4-0 yenildiği maçta oyuna 57'de girdi, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Kaynak: Sporx.com
Eljif Elmas, Uluslar Ligi'nde kızardı!
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16 Ekim 2018 21:17
UEFA Uluslar Ligi'nde Ermenistan, Makedonya'yı sahasında 4-0 yenerken Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas, 36 dakikada iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Eljif, 57. dakikada Spriovski yerine oyuna dahil oldu. 79'da sarı kart gören genç futbolcu, 90+3. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

19 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

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