Eljif Elmas'tan Türkiye'ye mesaj

Napoli forması giyen Eljif Elas, Cremonese maçında attığı golün ardından "Ay-Yıldız" işareti yaptı. Makedon futbolcu daha sonra Türkiye için bir paylaşımda da bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Eljif Elmas'tan Türkiye'ye mesaj
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13 Şubat 2023 17:03
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli forması giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas, takımının pazar günkü maçında attığı golü, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye adarken, bir de dayanışma mesajı paylaştı.

Napoli'nin pazar gecesi Serie A'nın 22. haftasında sahasında Cremonese'yi 3-0 yendiği maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevincinde elleriyle ay-yıldız yaparak, golünü Türkiye'ye adadığını gösterdi.

2017-2019 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Instagram hesabından paylaştığı mesajında da "Ülkem" dediği Türkiye'ye dayanışmasını ifade etti.

Elmas, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayraklarıyla Türkçe paylaştığı gönderisinde, "Ülkemdeki meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.




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