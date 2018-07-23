Eljif Elmas parladı, formayı kaptı!

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karşısında orta alanda mükemmele yakın bir performans ortaya koyan ve attığı nefis golle klasını gözler önüne seren, teknik heyet ve taraftarların takdirini kazandı.Özgüveni artan ve fizik gücüyle dikkat çeken Makedon yıldız şimdiden ilk 11'deki yerini garantiledi.Kamptaki performansını Feyenoord maçına da yansıtan genç futbolcu takımın önemli en yapı taşlarından biri haline geldi. Oyunu iki yönlü oynayan, üst seviyedeki taktik bilgisini ve fizik gücünü, tekniği ile birleştiren Eljif ortaya müthiş bir 8 numara performansı çıkardı.Teknik Direktör Phillip Cocu, Feyenoord maçından sonra yaptığı açıklamada Eljif Elmas'ın performansı için, "Büyüleyici" yorumunu yapmıştı.