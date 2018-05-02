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Eljif Elmas için Kocaman karar

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen ve Avrupa'nın dev takımlarının arasından sıyrılarak transfer ettiği genç futbolcu Eljif Elmas'ın akıbeti belli oluyor.

Kaynak: Takvim
Eljif Elmas için Kocaman karar
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02 Mayıs 2018 10:44
Fenerbaçe'de yeterince forma şansı bulamadığı gerekçesi ile daha önce ayrılmak istediğini yönetime bildirek Makedon futbolcu için karar merci belli oldu.

Fener'de forma şansı bulamayan Eljif Elmas'ın sezon sonunda takımda mı kalacağı yoksa kiralanacağına teknik patron Aykut Kocaman karar verecek. Eljif Elmas'ın kiralanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Eljif, bu sezon Fenerbahçe'de ilk dönem yaşı dolayısı ile forma giyememiş ikinci yarı çıktığı 6 karşılaşmada 1 asistle oynamıştı.

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