Eljif Elmas için Kocaman karar

Fenerbaçe'de yeterince forma şansı bulamadığı gerekçesi ile daha önce ayrılmak istediğini yönetime bildirek Makedon futbolcu için karar merci belli oldu.Fener'de forma şansı bulamayan Eljif Elmas'ın sezon sonunda takımda mı kalacağı yoksa kiralanacağına teknik patron Aykut Kocaman karar verecek. Eljif Elmas'ın kiralanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.Eljif, bu sezon Fenerbahçe'de ilk dönem yaşı dolayısı ile forma giyememiş ikinci yarı çıktığı 6 karşılaşmada 1 asistle oynamıştı.