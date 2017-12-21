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Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Ocak'ta kiralık olarak gönderilecek mi? Fenerbahçe'nin sezon başındaa Makedonya'dan kadrosuna kattığı geleceğin yıldızı Eljif Elmas için yurt dışında birçok teklif vardı.Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe formasını giyecek olan Eljif Elmas için başta İspanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeden transfer teklifi geliyor.Fakat Sarı-Laciverti yönetim, genç yıldız için son sözünü söyledi. Fenerbahçe çok önemli bir yetenek olan Eljif Elmas'ı bu sezon kesinlikle kullanmak istiyor. Sarı lacivertliler bu nedenle genç futbolcu için gelen teklifleri geri çeviriyor.