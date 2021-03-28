Eljif Elmas attı, Makedonya şov yaptı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu ikinci maçında Kuzey Makedonya, konuk ettiği Liechtenstein'ı 5-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Eljif Elmas attı, Makedonya şov yaptı!
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28 Mart 2021 23:36
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu ikinci maçında Kuzey Makedonya, Liechtenstein'ı ağırladı.

National Arena Toshe Proeski'de oynanan mücadele, Kuzey Makedonya'nın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Bardhi, 51. ve 54. dakikalarda Trajikovski, 62. dakikada Eljif Elmas ve 82. dakikada Nesterovski kaydetti.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Kuzey Makedonya, 3 puanla 3. sırada yer aldı. 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Liechtenstein ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Kuzey Makedonya, gelecek maç Almanya deplasmanına gidecek. Liechtenstein ise İzlanda'yı konuk edecek.



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