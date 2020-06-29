Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giyen ancak, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Eljero Elia'ya ülkesi Hollanda'dan talip çıktı.



TWENTE RESMEN DEVREDE



33 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonunda Başakşehir'den ayrılacağını açıklarken; "Hollanda'dan kesinlikle hiçbir takımı tutmuyorum ama Twente'nin bendeki yeri ayrı. Neler olacağını göreceğiz. 1 ay sonra serbest bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullanmıştı. Hollanda basını, Elia'nın bu açıklamalarının ardından Twente'nin transfer için çalışmalara başladığını duyurdu.



"SEZON BİTİNCE KARAR VERECEĞİM"



Twente'nin Elia'ya resmi transfer teklifini ilettiği belirtilirken; tecrübeli futbolcudan 'Sözleşmem bitince teklifleri dinleyeceğim' yanıtını aldığı ortaya çıktı. Haberde, Başakşehir'in Elia'yı takımda tutmak istediği vurgulanırken; Twente'nin Al-Ittihad ile sözleşmesi bitecek Karim El Ahmadi'yi de gündeminde tuttuğu kaydedildi.



"BEŞİKTAŞ VE SİVASSPOR DA..."



Öte yandan Eljero Elia'yı Beşiktaş'ın da istediği belirtilirken; Sivasspor'un da Hollandalı futbolcu için devrede olduğu öne sürüldü. Haberde, Elia'nın tüm bu tekliflere rağmen kesin kararını Süper Lig bitince vereceğinin altı çizildi.



