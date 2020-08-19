Eljero Elia'nın yeni takımı belli oldu!

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan 33 yaşındaki Eljero Elia, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Eljero Elia'nın yeni takımı belli oldu!
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19 Ağustos 2020 13:18
Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve ayrılan 33 yaşındaki Eljero Elia, Hollanda Eredivisie takımlarından FC Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Elia, Groningen ve AZ Alkmaar gibi takımların ilgisine rağmen Utrecht'i tercih etti. Elia'nın bu tercihinde futbol kariyeri sonrası antrenörlük için de Utrecht'ten söz almasının etkili olduğu vurgulandı.

33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hollanda'ya geri dönmek ve antrenörlük diplomamı almak istiyorum. Kariyerimi bitirir bitirmez altyapıda antrenörlüe geçeceğim." ifadelerini kullamıştı.

Başakşehir'in 2017 yazında 1.1 milyon euro bonservisle Feyenoord'dan aldığı Elia, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 9 gol atıp 8 asist yaptı.

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