Eljero Elia: "Wiel'in Fenerbahçe kararını anlamadım!"

Başakşehir'li Eljero Elia, vatandaşı Van der Wiel için ilginç açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Eljero Elia: 'Wiel'in Fenerbahçe kararını anlamadım!'
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11 Temmuz 2020 18:46
Başakşehir forması giyen Eljero Elia, Hollanda basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Van der Wiel'in "transfer kararını" eleştirdi.

Wiel'in Fenerbahçe'ye gitmesinin doğru olmadığını belirten Elia, "Van der Wiel iyi bir kariyer yaptı ancak daha uzun süre oynayabilirdi. Ajax ve PSG gibi üst düzey kulüplerde oynadı ama kendisi için çok iyi sonuçlanmayan bir transfer yaptı. Kariyerinin bu kadar erken döneminde PSG'den Fenerbahçe'ye gitmesinin nedenini anlamadım. PSG'den rahatlıkla Avrupa'da üst düzey bir kulübe gidebilirsin. Neden Türkiye, özellikle kariyerinin bu noktasında? Bence o gün, o seviyede Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdi." dedi.

Şu anda 32 yaşında olan ve futbolu bırakan Van der Wiel, 2016'da PSG'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye gelmiş ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.



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