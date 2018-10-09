  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Eljero Elia: "Cocu'ya sabır gösterilmeli"

Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia, Fenebahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu'ya sabır gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eljero Elia: 'Cocu'ya sabır gösterilmeli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2018 03:16
Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR SABIRLI OLMALI AMA..."

Phillip Cocu hakkında kısa bir açıklama yapan Eljero Elia, "Cocu'nun iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum. Taraftarlar sabırlı olmalı ancak Türkiye'de sabır hiç yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve şu anda bulundukları yer normal değil" ifadelerini kullandı.

"HIRSIZLIK YAPILDI"

Fenerbahçe-Başakşehir maçında sayılmayan gol hakkında da konuşan Elia, "Hırsızlık yapıldı gibi hissediyorum. Sakatlıktan dönmüştüm ve takımıma katkı sağlayacaktım. Ancak golüm sayılmadı. VAR çalışmıyordu. Hepimiz hakeme koştuk. Hakem bize 'Üzgünüm, üzgünüm, bunun için yapabilecek bir şeyim yok' dedi" açıklamalarını yaptı.

Eljero Elia, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" şeklinde tepki göstermişti.



 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için