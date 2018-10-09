Eljero Elia: 'Cocu'ya sabır gösterilmeli'

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şeklinde tepki göstermişti.

Hollandalı futbolcusu, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.Phillip Cocu hakkında kısa bir açıklama yapan Eljero Elia, "ifadelerini kullandı.Fenerbahçe-Başakşehir maçında sayılmayan gol hakkında da konuşan Elia, "Hırsızlık yapıldı gibi hissediyorum. Sakatlıktan dönmüştüm ve takımıma katkı sağlayacaktım. Ancak golüm sayılmadı. VAR çalışmıyordu. Hepimiz hakeme koştuk. Hakem bize 'Üzgünüm, üzgünüm, bunun için yapabilecek bir şeyim yok' dedi" açıklamalarını yaptı.Eljero Elia, Fenerbahçe maçının ardından s"Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar"