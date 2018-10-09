Eljero Elia: 'Cocu'ya sabır gösterilmeli'

Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
"TARAFTAR SABIRLI OLMALI AMA..."
Phillip Cocu hakkında kısa bir açıklama yapan Eljero Elia, "Cocu'nun iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum. Taraftarlar sabırlı olmalı ancak Türkiye'de sabır hiç yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve şu anda bulundukları yer normal değil" ifadelerini kullandı.
"HIRSIZLIK YAPILDI"
Fenerbahçe-Başakşehir maçında sayılmayan gol hakkında da konuşan Elia, "Hırsızlık yapıldı gibi hissediyorum. Sakatlıktan dönmüştüm ve takımıma katkı sağlayacaktım. Ancak golüm sayılmadı. VAR çalışmıyordu. Hepimiz hakeme koştuk. Hakem bize 'Üzgünüm, üzgünüm, bunun için yapabilecek bir şeyim yok' dedi" açıklamalarını yaptı.
Eljero Elia, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" şeklinde tepki göstermişti.
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"TARAFTAR SABIRLI OLMALI AMA..."
Phillip Cocu hakkında kısa bir açıklama yapan Eljero Elia, "Cocu'nun iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum. Taraftarlar sabırlı olmalı ancak Türkiye'de sabır hiç yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve şu anda bulundukları yer normal değil" ifadelerini kullandı.
"HIRSIZLIK YAPILDI"
Fenerbahçe-Başakşehir maçında sayılmayan gol hakkında da konuşan Elia, "Hırsızlık yapıldı gibi hissediyorum. Sakatlıktan dönmüştüm ve takımıma katkı sağlayacaktım. Ancak golüm sayılmadı. VAR çalışmıyordu. Hepimiz hakeme koştuk. Hakem bize 'Üzgünüm, üzgünüm, bunun için yapabilecek bir şeyim yok' dedi" açıklamalarını yaptı.
Eljero Elia, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" şeklinde tepki göstermişti.
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