Eljero Elia: 'Arjen Robben'in transfer teklifinden şeref duydum'

"ROBBEN, ELIA'YA MESAJ ATTI"

ELIA: "ROBBEN'LE OYNAMAK BİR ŞEREF"

"HENÜZ SON KARARIMI VERMEDİM"

Süper Lig'de ilk kez şampiyonluğa ulaşan Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan'in kendisine yaptığı transfer teklifi hakkında konuştu.Emekli olduktan bir yıl sonra FC Groningen formasıyla futbola geri dönme kararı alan 36 yaşındaki Arjen Robben, Elia'yı da yanına çağırdı. Groningen Yöneticisi Mark-Jan Fledderus, "Hücuma bir takviye yapacağız, Elia da bizim için ilginç bir opsiyon olur. Elia'nın kulüp aradığını biliyoruz. Arjen Robben de, 'Ben ona WhatsApp'tan yazdım' dedi. Gerçekleşir mi, bilmiyorum." sözleriyle bu gelişmeyi duyurdu.Arjen Robben'in daveti hakkında Hollanda basınına konuşan 33 yaşındaki Elia, önemli açıklamalar yaptı. Elia "" dedi.Transferiyle ilgili konuşan Eljero Elia, "" diye konuştu.