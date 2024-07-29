Elis Özbay, dördüncü oldu

Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 8:02.47'lik dereceyle 4. sırada tamamladı.

Elis Özbay, dördüncü oldu
Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C/D yarı finalinde serisini 4. sırada bitirdi.

Milli kürekçi, Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan tek çifte C/D yarı final yarışında Vietnamlı Thi Hue Pham, Perulu Adriana Sanguineti, Güney Afrikalı Paige Badenhorst, Azerbaycanlı Diana Dymchenko ve Meksikalı Kenia Alanis Lechuga ile mücadele etti.

Serisini 4. sırada tamamlayan Elis, 2 Ağustos Cuma günü olimpiyat sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finaline çıkacak.

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